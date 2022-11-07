بالأفلام و«الإفيهات».. مبادرة «اتكلم عربي» توجه رسالة جديدة للمصريين بالخارج

مقطع فيديو مدته بضع ثوان، نشرته الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتشجيع المصريين بالخارج، على تعليم أبنائهم التحدث باللغة العربية، في إطار تعريفهم بثقافة وحضارة وطنهم الأم، وحرصًا على الحفاظ على الهوية العربية، كي يتمكنوا من التحدث بها خلال زيارتهم إلى مصر، وذلك في إطار تحقيق الهدف الأساسي من المبادرة الرئاسية.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وجاء في منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»: «الأفلام جزء مهم من ثقافتنا، ولو أنت مصري فلازم تكون شوفت الأفلام دي وتفرجها لأولادك لو سنهم 10 سنين أو أكبر».

وأضافت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، خلال المنشور: «شاركونا في الكومنتات إيه أكتر إفيه بتستخدموه في كلامكم اليومي».

الهدف تشجيع الشباب على التحدث باللغة العربية

وتضمن مقطع الفيديو، عرض عدد من «إفيهات» الأفلام المصرية القديمة، والتي تعد من أكثر الأفلام رواجًا وشهرة بين المصريين، ويستخدمونها في حياتهم اليومية.

وعرض الفيديو عددا من المواقف الكوميدية في بعض الأفلام مثل فيلم «ابن حميدو» من إنتاج عام 1957، وفيلم «عائلة زيزي» من إنتاج عام 1963، وفيلم «الناظر» من إنتاج عام 2000، وفيلم «فول الصين العظيم»، من إنتاج عام 2004.

يأتي ذلك الفيديو، في إطار حرص المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر مقاطع فيديو ومنشورات توضيحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.