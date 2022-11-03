«اتكلم عربي» تنشر مقطع فيديو جديد لأبناء المصريين بالخارج

نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو مدته بضع ثواني، لتشجيع المصريين بالخارج، على تحميل تطبيق «اتكلم عربي» لأبنائهم، في إطار تعريفهم بثقافة وحضارة وطنهم الأم، وحرصا على تعليمهم اللغة العربية، كي يتمكنوا من التحدث بها خلال زيارتهم إلى مصر.

تستهدف أبناء المصريين بالخارج من سن 3 لـ 6 سنين

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أولادكم المرة الجاية وهما نازلين مصر هيفاجئوا قرايبهم بأنهم بيتكلموا وبيكونوا جُمل كاملة بالعربي، كل ما يلعبوا أكتر على الأبليكشن كل ما هيتعلموا أكتر».

وأضافت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، خلال المنشور: «انصحوا صحابكم اللي عندهم أولاد سنهم من 3 لـ 6 سنين وعايشين بره إنهم ينزلوا الأبليكيشن لأولادهم ويعلموهم أكتر عن اللغة عربية».

يتضمن التطبيق الإلكتروني ألعاب ترفيهية ومقاطع فيديو

ويأتي الفيديو في إطار حرص المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر مقاطع فيديو ومنشورات توضيحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.

ويعد تطبيق المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، أول تطبيق إلكتروني يستهدف تعليم أبناء المصريين بالخارج اللغة العربية، كما يتضمن التطبيق الإلكتروني ألعاب ترفيهية ومقاطع فيديو، تشجع الأطفال المصريين بالخارج، على استخدامه ومن ثم تعلم اللغة العربية، وتعد المبادرة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.