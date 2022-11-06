«التعليم العالي»: نشرنا 200 بحث عن التغيرات المناخية في دوريات علمية متخصصة

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور حسين درويش القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث، حول دور المركز في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة، وذلك في إطار حرص الدولة على إجراء الدراسات والبحوث والاختبارات للحد من آثار التغيرات المناخية على البيئة.

30 مشروعا بحثيا عن التغيرات المناخية

وأشار التقرير إلى نشر المركز القومى للبحوث ما يزيد عن 200 بحث في دوريات علمية متخصصة، وحوالى 30 مشروعًا بحثيًا، وما يزيد عن 15 رسالة علمية وبراءة اختراع، فضلًا عن تنظيم المركز ومشاركته في العديد من المؤتمرات وورش العمل.

وأوضح التقرير مساهمة المركز القومي للبحوث في موضوع التغيرات المناخية في مجال الطاقة بما يطابق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر حتى عام 2050، فضلًا عن تخصيص المركز لنداء ضمن مشروعاته الداخلية عن قضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة.

دراسات عن تقليل استهلاك الطاقة

وأفاد التقرير بإجراء المركز القومي للبحوث العديد من الدراسات لتقليل استهلاك الطاقة، منها: استخدام الطاقة الشمسية في صناعة المجففات الشمسية لتجفيف كافة الحاصلات الزراعية وتقليل الملوثات التي يطلقها الوقود الأحفوري، تبريد وتدفئة وتهوية عنابر الدواجن وتدفئة الصوب الزراعية ومزارع الأسماك باستخدام الطاقة الشمسية، استخدام أنظمة ضخ المياه لأغراض الري في المناطق الصحراوية بديلًا عن وقود الديزل الملوث للهواء.

ولفت التقرير إلى أهم الأبحاث والمشاريع التطبيقية التي يساهم فيها المركز القومي للبحوث لمواجهة التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، منها: تخليق وتوصيف المحفزات الكهربية لإنتاج الهيدروجين المستخدم في خلايا الوقود، دراسة جدوى لإنتاج سيارة كهربية تعمل بخلايا الوقود، تطوير مجمعات شمسية حرارية ذات انتقائية ضوئية عالية لتكوينات سطحية بقياس النانو للإنتاج على مستوى صناعي، تحضير قطب كهربائي مبتكر للتحليل الكهربى للمياه لإنتاج الهيدروجين بالطاقة الشمسية، تطوير طبقات طلاء الألومينا النانوية الانتقائية الطيفية لتعظيم الاستفادة من التسخين الشمسي في أغراض تحلية المياه، إنتاج وقود حيوي صديق للبيئة من الزيوت النباتية بديل للوقود الأحفوري، تقييم أداء ماكينات الديزل وانبعاثات الاحتراق باستخدام البيوديزل، وكذلك خلطه مع أنواع الوقود البترولي المختلفة، إنتاج خلية شمسية من مواد عضوية، إنتاج خلية شمسية قليلة التكلفة من أغشية صلبة من السليكون النانومتري.

ونوه التقرير بنجاح الباحثين بالمركز في إنتاج الطاقة الكهربية الصديقة للبيئة من خلال تكنولوجيا خلايا الوقود باستخدام الهيدروجين كوقود نظيف وتطبيقاته في وسائل النقل ومحطات توليد الكهرباء والأجهزة المحمولة، مضيفًا أن باحثي المركز حولوا الجزء العضوي من المخلفات الصلبة إلى غاز هيدروجين أو ميثان بالإضافة إلى منتج وسيط (أسمدة زراعية) عن طريق الجمع بين التخمير والتحليل الكهربائي.