جامعة كفر الشيخ تكرم فارس غالي الخامس على العالم في المصارعة

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الطالب في كلية التربية الرياضية بالجامعة فارس محمد غالي، والحاصل على المركز الخامس في منافسات بطولة العالم للمصارعة، والتي أُقيمت في بلغاريا خلال الفترة من 13 إلى 22 أغسطس الحالي، والمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في المصارعة الرومانية وزن 82 كيلو.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس والدكتور علي أبو شوشة، نائبا رئيس الجامعة السابقين، والدكتورة نجلاء إبراهيم، وكيل كلية التربية الرياضية، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، ووالد الطالب محمد عبدالستار الإمام غالي.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة للطالب، مؤكداً أنه حقق إنجازا متميزا على المستوى العالمي والمحلي، موجها الشكر لأسرة اللاعب والمدربين وفريق إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

ميدالية الجامعة ودرع «رعاية الشباب»

كما منح رئيس جامعة كفر الشيخ، ميدالية الجامعة ودرع الإدارة العامة لرعاية الشباب للطالب تقديرًا لإنجازه، وتشجيعا له على مواصلة التميز الرياضي، كما تقرر منحه رحلة مجانية إلى مدينة شرم الشيخ تقديرا لتفوقه الرياضي.

ووجه رئيس الجامعة، بالاستمرار في رعاية الطالب حتى يتمكن من الحفاظ على تميزه الأكاديمي والرياضي لتذليل أية عقبات، وتقديم الدعم والاستشارات له، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير الأنشطة داخل الجامعات من أجل بناء شخصية الطلاب، وتعزيز الوعي والفهم الواقعي الصحيح لديهم، والعمل على نشر الوعي الرياضي داخل الجامعات المصرية، والمساهمة في اكتشاف المواهب الرياضية، والعمل على تنميتها وتطويرها.

تقديم الدعم لطلاب الجامعة

وأكد «دسوقي» أن الجامعة تحرص على تقديم كافة الدعم لطلابها من أجل التفوق الرياضي في كافة المحافل، مع توفير المُناخ المناسب لاستكمال تفوقهم من أماكن للتدريب وممارسة الأنشطة الرياضية، مشيراً إلى أن هذا التفوق يُساهم في رفع اسم مصر والجامعة عالياً.