«الأرصاد الجوية»: 40 يوما تفصلنا على بداية فصل الشتاء

كشفت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء فصل الخريف جغرافيًا وبداية فصل الشتاء، إذ تستقر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأكدت «غانم»، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ فصل الخريف سينتهي رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر المقبل، في حين يبدا فصل الشتاء الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022، حيث سيكون هناك استقرار في درجات الحرارة، خلال الشتاء على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشارت غانم، إلى أننا نعاني حاليًا من التقلبات المناخية المرتبطة بفصل الخريف، ما بين ارتفاع او انخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة، مع الكثير من العوامل المناخية الاخر من نشاط للرياح والمنخفضات الجوية المختلفة، القادمة من طبقات الجو العليا، أو القادمة على سطح البحر المتوسط، التي تؤثر على معدلات الحرارة اليومية.

وتابعت عضو الأرصاد الجوية، بأنّنا نعيش حاليًا فترة تغيرات جوية، نظرًا لأننا نتأثر بالتغير في منظومة التوزيعات الضغطية، الذي يصاحبه امتداد منخفض جوي قادم في طبقات الجو العليا، يقابله كتل هوائية شمالية باردة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد.

كما أصبحت درجات الحرارة تشهد انخفاضًا ملحوظًا، خلال فترات الليل، بقيم تتراوح بين 4-5 درجات، على جميع مدن الجمهورية.

درجات الحرارة غدًا الخميس

وجاءت درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية، المتوقعة غدًا الخميس، وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 26 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 24 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 25 - 12

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 27 - 14

- نخل 23 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 26 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 20

- مرسى علم 28 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 26 - 14

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 27 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21