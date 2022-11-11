درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الجمعة 11-11-2022

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استقرارًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار في حالة الطقس اليوم الجمعة، على جميع مدن الجمهورية خلال ساعات النهار، حيث تتراوح بين 25-24 على القاهرة والسواحل ووسط سيناء، وبين 26-29 على محافظات شمال الصعيد وجنوب البلاد، وذلك خلال ساعات النهار.

وتابعت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها: استمرار التباين في درجات الحرارة خلال ساعات المساء والليل المتأخرة، حيث تنخفض بقيم تتراوح بين 5-6 درجات على السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس مائل للبرودة، في حين يسود طقس لطيف ومعتدل على مدن جنوب البلاد.

كما تتوقع الهيئة، سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على جبال البحر الأحمر، ووسط سيناء، والسلوم وحلايب وشلاتين، والأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

درجات الحرارة، اليوم الجمعة 11-11-2022 على جميع مدن الجمهورية ، كما يلي:

- القاهرة 24 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 24 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 24 - 17

- الإسماعيلية 26 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 24 - 17

- طنطا 24 - 17

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 23- 17

- وادي النطرون 24- 17

- مطروح 23 - 15

- السلوم 23 - 15

- سيوة 23 - 12

- العريش 23 - 17

- رفح 23 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 22 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 24 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 29 - 17

- الوادي الجديد 29 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21