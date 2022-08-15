سكتة قلبية تنهي حياة طالبة ثانوية عامة بكفر الشيخ: مصدومة من يوم النتيجة

خيمت حالة من الحُزن على محافظة كفر الشيخ عقب وفاة طالبة تُدعى «ندى متولي بركة»، التي تبلغ من العمر 18 عاماً، عقب حصولها علي مجموع 60% في الثانوية العامة، وذلك على أثر إصابته بسكتة قلبية من شِدة الحُزن على مجموعها.

وتحولت صفحات منصة التواصل الاجتماعي في كفر الشيخ، إلى دفتر عزاء حزناً على وفاة الطالبة، المشهود لها بالتفوق وحُسن الخلق والتواضع، ودعا الرواد لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كانت حافظة كتاب الله

وقالت أسماء رضا، إحدى صديقات الطالبة لـ«الوطن»، إن «ندى» كانت حافظة لكتاب الله، خلوقة، هادئة الطبع، والكل في منطقة السلخانة بمدينة كفر الشيخ، حيث تقيم، يشهد لها بحُسن الخلق، مضيفة: «ندى نجحت في الثانوية العامة وحصلت علي مجموع 60% ما أصابها بالإحباط والحُزن الشديد، خاصةً أنها كانت من المتفوقين لتتوفى بأزمة قلبية مفاجئة دون أن تشكو من أي مرض، كانت نائمة ولم تستيقظ بسبب حزنها الشديد على نتيجتها، حيث كانت متوقعًا لها أن تكون من الأوائل».

رحلت على أثر أزمة قلبية مفاجئة

وتابعت «رضا»: «ندى كانت صاحبة أجمل ضحكة ومجتهدة ومتفوقة دراسيًا، كما أنها كانت تُشارك دائماً فى الاتحادات الطلابية والأنشطة المدرسية، وكانت تجتهد وتذاكر وتواصل دروسها وتحلم بالانتهاء من كابوس الثانوية العامة، لكنها اصدمت بحصولها على 60% لتسقط أحلامها من سابع سماء إلى سابع أرض، وظلت طوال الفترة الماضية منذ ظهور النتيجة وهي حزينةحتى رحلت بـ أزمة قلبية مفاجئة».

وأوضحت «رضا»، أن علاقة صديقتها كانت جيدة مع الجميع وكانت تحب كل من حولها وهم أيضاً يحبونها، مؤكدة أن الكل في حالة حُزن شديد على فراقها، ويدعو لها أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان علي فراقها.