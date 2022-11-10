«القوى العاملة» تنظم زيارة للمنطقة الصناعية ببني سويف.. وندوات لتمكين المرأة بالأقصر

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، بشأن تنظيم زيارة ميدانية إلى مصنع UH للمنسوجات والصباغة، ومصنع لوكارنو للجوارب، ومصنع لعب الأطفال بالمنطقة الصناعية، تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بالمتابعة المستمرة والدورية لأحوال العمالة في القطاعات كافة، وتذليل أي معوقات تواجههم لضمان سير العمل والإنتاج.

وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف في تقريره للوزارة، أنّه حضر وشارك في الزيارة، حمدي عزب، مدير المنطقة، وهاني سعد، مدير العلاقات العامة بالمديرية، مؤكدا حرص المديرية وإداراتها على المتابعة المستمرة مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري لأوضاع العمالة داخلها، وضمان بيئة عمل آمنة للجميع.

وأضاف مدير المديرية، أنّ الزيارة تأتي في إطار سلسلة زيارات تنفذها المديرية وإداراتها والمكاتب التابعة لها، لمتابعة العمل والإنتاج داخل المنشآت، والتأكد من حصول العمال على حقوقهم بالتوازي مع تحقيق مصالح أصحاب الأعمال.

ندوة بمركز تدريب مهني بالأقصر بشأن تمكين المرأة

وتلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، بشأن عقد ندوة توعية بمركز التدريب المهني بالطود للمتدربات داخل المركز، بشأن «رفع الوعي المجتمعي بأهمية تمكين المرأة»، وتدريبها على مهن مستحدثة لإيجاد فرص عمل لائقة، نظمتها وحدة المساواة بين الجنسين بالتعاون مع إدارة التدريب المهني وإدارة التشغيل والاستخدام الداخلي بالمديرية.

وافتتح السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة في الأقصر، الندوة، مؤكدا أنّ تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، سيعود مردوده على الاقتصاد القومي ومن ثم معدلات التنمية، وتحقيق المستهدف للخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف غير تقليدية، ومن خلال خطة عمل داعمة للمرأة بنشر ثقافة التمكين الاقتصادي لها وحمايتها في أماكن العمل.

وأضاف مدير المديرية، أنّ الدولة المصرية تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال فتح قنوات للعمل اللائق لها بصورة غير مباشرة، عن طريق تدريبها على مهن تتناسب مع سوق العمل، كما تفقد مدير المديرية منتجات المتدربات بورشة الخياطة والتفصيل، مشيدا بقدرة المتدربات على عمل مشروعات صغيرة بالتنسيق مع الجهات المانحة للقروض مثل صندوق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج مشروعي التابع لمحافظة الأقصر أو الجمعيات الخيرية، أو حتى عمل مشروع مجمع لمواجهة نقص التمويل الذي قد يواجه المتدربة الواحدة.

وشارك في الندوة، سناء شمعون، مدير وحدة المساواة في المديرية، ومحمد العربي، مدير مركز التدريب المهني، ونجوى جمال، مدير إدارة التشغيل والاستخدام الداخلي، بحضور أحمد حسين، رئيس اللجنة النقابية للعاملين في قنا والأقصر، ونجاح النجار، مدير مركز المعلومات، ومحمد سيد، مدير رعاية القوى العاملة، وشريف مرجان، مفتش بمكتب التفتيش العمالي.

دورات تدريبية على مهن يحتاجها سوق عمل بور سعيد

وتلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة ببورسعيد، بشأن بدء دورات التدريب المهني على مهن يحتاجها سوق العمل، ومنها «التفصيل والحياكة»، وذلك بمركز التدريب المهني الثابت بالمديرية لـ42 متدربة في إطار خطة التدريب للعام 2022-2023.

وأوضح عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، في تقريره للوزارة، أنّه جرى افتتاح البرامج التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة للعام التدريبي الجديد، بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب وتوفير برامج تدريبية لهم ملائمة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتحت رعاية من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

كما وجّه مدير المديرية، المتدربات، بالتحلي بالثقة في النفس، والإرادة لتحقيق الأهداف مهما كانت العقبات، وتعهّد بتقديم الدعم والمساندة من القائمين بالتدريب بالمركز فنيا ومعنويا خلال التدريب للجميع، كما استمع إلى المتدربات الجدد عن الأسباب التي دفعتهم للالتحاق بالتدريب وما هي أحلامهم في المستقبل، وقدّمت بعض الخريجات من الدورات السابقة نماذج نجاح مشرفة كرائدات أعمال على مهنة التفصيل والحياكة بحضور منار العوضي مدير مركز التدريب.