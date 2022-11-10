بصورة لـ«مصباح وقرص الشمس».. طالبة بالثانوية تشجع على استخدام الطاقة النظيفة

بين يديها مصباح يظهر خلفه قرص الشمس، كإشارة إلى الطاقة النظيفة، وهي تضيء الحياة على كوكب الأرض.. كانت هذه مجرد صورة التقطها طالبة بالثانوية العامة؛ للتوعية بآثار التغيرات المناخية، من خلال حملات عديدة، أهمها إحياء الحياة المائية.

فاطمة عصام، 19 عامًا، من مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، شاركت في مبادرات عديدة على مستوى الجامعة والمدينة، منها حملة لتنظيف الشواطئ والبحار من أجل إحياء الحياة المائية، عن طريق تصميم مجسمات وتماثيل كبيرة لتنمو عليها الشعاب المرجانية، بعد ما قلت، بسبب تغير درجة حرارة الماء، وأيضًا خلق أماكن جديده للغطس، بحسب حديثها لـ«الوطن».

إعادة تدوير المخلفات

شاركت «فاطمة» في مسابقة، لتصميم مجسمات تدعم البيئة، وأخرى في إعادة تدوير المخلفات، وفازت بالمركز الثاني على مستوى المدرسة، مما شجعها للمشاركة في ماراثون بالجامعة الأمريكية، تحت اسم run for climate change، بحضور 10 آلاف شخص؛ للتوعية بآثار التغيرات المناخية عن طريق الجري.

صورة تشير إلى الطاقة النظيفة

اختيرت «فاطمة» ضمن برنامج محاكاة مؤتمر المناخ COP27 SIMULATION MODEL، منذ 3 أسابيع، للمناقشة مع 130 طالبا ممثلين 60 دولة على مستوى العالم، وGreen Day في الجامعة، للتوعية بأضرار البيئة، مما أهلها للمشاركة في إحدى مسابقات التصوير الخاصة باليوم الأخضر بتصوير مصباح يظهر خلفه قرص الشمس، لإبراز أهمية استخدام الطاقة النظيفة، وتم تكريمها بالحصول على شهادة تقدير وفقًا لها: «كنت فخورة بنفسي، عشان بصورة واحدة قدرت أعبر عن الفكرة».

شاركت «فاطمة» في مؤتمرCOY17

تأهلت «فاطمة» للمشاركة في مؤتمر COY17، بشرم الشيخ، كعضوه تمثل الجامعة البريطانية في مصر: «كنت مبسوطة أوي بالتجربة، عشان استفدت كتير».