أسماء الفائزين بمسابقة الأزهر لتنس الطاولة للمرحلة الثانوية بكفر الشيخ

أعلن مكتب التربية الرياضية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية عن أسماء الفائزين بمسابقة تنس الطاولة عن المرحلة الثانوية بنين، التي أُقيمت فعالياتها بنادي كفر الشيخ الرياضي، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

الفائزون في مسابقة تنس الطاولة

أفاد محمد محسن، الموجه العام للتربية الرياضية بالمنطقة، بأنه تم تصعيد الطلاب الفائزين للمشاركة في البطولة المركزية لتنس الطاولة وهم كالآتي: طلاب إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية محمد صالح الشوادفي، وسفيان محمد سليمان، ومحمد أشرف العطار، وطلاب إدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية عبد الله عصام زين، وعبد الرحمن محمد لبيب.

وتُقام فعاليات المسابقة تحت إشراف عام لحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، ومتابعة زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ولمياء الجندي، موجه أول التربية الرياضية بالمنطقة.

متابعات ميدانية

في سياق آخر، واصلت منطقة كفر الشيخ الأزهرية جولات قوافل المتابعات الميدانية، لتفقد سير العملية التعلىمية بمعاهد إدارتي دسوق ومطوبس التعلىمية الأزهرية.

وتمضي هذه القوافل بخط سير محدد بناءً على توجيهات الدكتور عبد الناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية للاطمئنان على مدى انتظام العمل الدراسي بالمعاهد، من خلال الاستعانة بمديري المراحل التعلىمية وموجهي عموم المنطقة، ورصد تقارير المتابعات لعرضها على رئيس المنطقة عقب هذه الجولات مباشرةً.