مدينة بدر، تُعد واحدة من المدن الجديدة، التي تضم عددا كبيرا من الوحدات السكنية، ضمن مشروعات سكنية، سواء الإسكان الفاخر، أو المتوسط، والإسكان الاجتماعي.

سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر

كما تتميز مدينة بدر، بموقع استراتيجي متميز، يجعلها مدينة المستقبل، لقربها من مدينة العاصمة الإدارية، إذ تقع على بعد 10 كم منها، ما جعلها مقرا لمشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، كي تكون حركة تنقل موظفي العاصمة، ميسرة بين مقر عملهم ومقر سكنهم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواصفات سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وفقا لتصريحات رئيس جهاز المدينة، المهندس عمار مندور، لـ«الوطن».

مواصفات سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر

- يضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية مرحلتين داخل مدينة بدر.

- تضم المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية داخل مدينة بدر، 9024 وحدة سكنية، بإجمالي 376 عمارة.

- الانتهاء بنسبة 100 %، من المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر.

- يضم الدور الواحد 4 شقق، بإجمالي 24 وحدة سكنية، داخل كل عمارة.

- تتراوح مساحة شقق سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، بين 115 إلى 118 مترًا.

- تتكون الشقة من 3 غرف وصالة وريسبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية، وهناك بعض الوحدات تضم بلكونتين.

- تضم المرحلة الثانية من المشروع 4704 وحدات سكنية، بإجمالي 196 عمارة، بجوار عمارات المرحلة الأولى، ليكون كمبوند سكني واحد.

- يجر العمل خلال هذه الفترة على تنفيذ المرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة الإدارية، بنسبة تنفيذ أكثر من 68%.

- تتكون العمارة الواحدة داخل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بمدينة بدر من 6 أدوار.

- جار العمل أيضا على المرحلة الثالثة من المشروع.