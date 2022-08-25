نتيجة تنسيق كلية آداب الإسكندرية 2022-2023.. اعرف الشروط والأقسام

أعلنت نتيجة تنسيق كلية آداب الإسكندرية 2022-2023، بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الثانية، وهي النتيجة التي تتسع لعدد كبير من الطلاب كون الكلية تضم 19 قسما قادرا على إعداد خريجين مميزين لسوق العمل، وهي أقسام مختلفة تتنوع فيها المقررات الدراسية.

نتيجة تنسيق كلية آداب الإسكندرية 2022-2023

بحسب ما أعلنه مكتب التنسيق، فقد بلغ الحد الأدني لـ نتيجة تنسيق كلية آداب الإسكندرية 2022-2023، وفقا للمرحلة الثانية، 290 درجة من مجموع الثانوية العامة للشعبة الأدبية، و262 درجة للشعبة العلمية.

أقسام كلية آداب الإسكندرية 2022-2023

يجب على الطلاب المقبولين في الكلية، وفقا لنتيجة تنسيق كلية آداب الإسكندرية 2022-2023، أن يدركوا بأن الكلية تحتوي على 19 قسما مختلفا، إلا أن العدد البارز فيها يحتاج إلى اختبارات قدرات وشروط خاصة للغات.

وتعد أشهر أقسام كلية آداب الإسكندرية 2022-2023 هي أقسام اللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية واللغات التطبيقية، بالإضافة إلى أقسام علوم التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس والاجتماع وأقسام الصوتيات، بالإضافة إلى أقسام إبداعية كأقسام المسرح والإعلام.