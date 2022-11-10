وصول مصر لنهائي بطولة العالم للجامعات للإسكواش فردي «رجال وسيدات»

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تقريرًا مقدمًا من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجامعات للإسكواش، حول نتائج نصف النهائي للبطولة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 حتى 13 نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 12 دولة على مستوى العالم.

وأشار التقرير، إلى تحقيق اللاعب مصطفى عسل لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، الفوز على اللاعب يحيى النواساني بثلاثة أشواط دون مقابل في نصف نهائي البطولة، كما تأهل اللاعب مصطفى السيرتي للنهائي أيضًا، بعد تغلبه على اللاعب السويسرى يانيك ويكلمي بنتيجة 3-2، ليواجه بذلك مصطفى عسل زميله في منتخب مصر مصطفى السيرتي في نهائي مصري خالص على مستوى منافسات فردي الرجال.

اللاعبة نور أبو المكارم تتأهل للمباراة النهائية

كما أوضح التقرير، أنه على مستوى السيدات، فقد تأهلت اللاعبة نور أبو المكارم للمباراة النهائية بعد تغلبها على اللاعبة السويسرية سيندي ميرلو بنتيجة 3/0، لتواجه اللاعبة سنا إبراهيم التي تأهلت إلى النهائي بعد تخطيها عقبة الإسبانية مارتا فرنانديز بنتيجة 3/1.

وأشاد الوزير، بالتفوق المصري الواضح في جميع أدوار البطولة، وصولاً إلى نهائي البطولة، والذي جاء مصريًّا خالصًا في منافسات فردي الرجال والسيدات، مشيرًا إلى أن هذا التفوق الرياضي يعكس قدر الاهتمام الذي توليه مصر لرياضة الإسكواش بالجامعات والمعاهد المصرية.

رحلة ترفيهية لبعثات الدول المشاركة في البطولة

ومن ناحية أخرى، نظمت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجامعات للإسكواش برئاسة صبحي حسانين، وعرفة سلامة مدير البطولة، وأحمد فاروق نائب مدير البطولة، وبهاء مختار منسق عام البطولة، رحلة ترفيهية لبعثات الدول المشاركة في البطولة إلى منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول.

وأعربت هذه البعثات، عن سعادتها بهذه الزيارة، واستمتاعها خلالها بمشاهدة أحد أهم معالم الحضارة المصرية العريقة، مشيدة بمستوى التنظيم المشرف للبطولة، وحُسن استقبالها وضيافتها.

يُذكر أنه سيُقام مساء اليوم، نهائي فردي الرجال والسيدات بنادي نيو جيزة.