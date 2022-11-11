أبرز الحوادث في 24 ساعة.. ضبط 161 قضية مخدرات وتنفيذ 51 ألف حكم قضائي 

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية المكبرة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 56 سلاحًا ناريًا بحوزة 33 متهمًا، ونفذت أكثر من 51 ألف حكم قضائي متنوع.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» أبرز الوقائع التي شهدتها المحافظات المختلفة في الساعات الماضية، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية.

161 قضية للمواد المخدرة

وأسفرت الحملات عن ضبط 161 قضية للمواد المخدرة، والقبض على 182 متهمًا، وضبط كمية من الحشيش وزنت 16 ألف كيلو جرام، كما تم ضبط 22 متهما، و 12 متهما بالبلطجة، وضبط 181 دراجة نارية مخالفة، وضبط أكثر من 17مخالفة مرورية متنوعة، وبعد فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، تبين إيجابية 9 منهم لتعاطيهم المواد المخدرة.

ضبط 13 ألف قضايا سرقة تيار كهربائي

وتم ضبط ضبط 1988 مخالفة في مترو الأنفاق والسكة الحديد، وضبط أكثر من 13ألف قضايا سرقة تيار كهربائي، وضبط 179 قضية في عدة مجالات، من الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.