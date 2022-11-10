«غرفة السياحة»: ارتفاع نسب إشغال فنادق أسوان لـ90% خلال نوفمبر الجاري

قال خيري علي حسن، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال المنشآت الفندقية الثابتة والعائمة في أسوان منذ بداية الشهر الجاري، وحتى الأن تتراوح ما بين 85 إلى 90%، مشيرا إلى أنّ تلك النسبة أعلى من نظيرتها التى تم تحقيقها خلال ذات الفترة من العامين الماضيين، كما أنها تقترب من النسب التي تحققت خلال عام 2019 قبل حدوث جائحة كورونا.

تنوع بجنسيات السياح المتواجدين في أسوان

وأضاف حسن، لـ«الوطن»، أنّ السياح المتواجدين بأسوان حاليا من مختلف دول العالم حيث يتواجد سياح من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا وبلجيكا، إضافة إلى سياح من البرازيل وكوبا وعدد من دول أمريكا الجنوبية وهو ما يدل على أن المقصد السياحي المصري، لا يعتمد على سوق سياحي واحد في إرسال السياح لمصر.

السياح الأسبان الأكثر تواجدا

وتابع بأن إسبانيا هي أكثر الدول إرسالا للسياح إلى الأقصر وأسوان منذ بداية العام الجاري، كما أن فرنسا وعلى غير المألوف يتواجد لها مجموعات سياحية في أسوان، خلال الموسم السياحي الشتوي، وهو الحال ذاته بالنسبة لإيطاليا.

وأشار إلى أنّه وفقًا لمؤشرات الحجوزات الفندقية الحالية والمستقبلية فإن نسب إشغال فنادق أسوان بداية من الشهر المقبل ستتخطى حاجز الـ95%، على أن تصل لذروتها خلال اجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

وكشف رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان عن ارتفاع نسب زيارات السياح الأجانب إلى المعابد والمناطق الأثرية الموجودة بأسوان خلال الشهر الجاري، لافتا إلى أنّ أعداد السياح الذين يزورون المناطق الأثرية في تزايد مستمر.

وأشار إلى أن أعداد السياح المصريين المتواجدين حاليا في مدن الصعيد السياحية يكاد يكون معدومًا، بسبب العام الدراسي، وعدم وجود إجازات، مؤكدًا أنّ السياحة الداخلية للمصريين إلى الأقصر وأسوان ستنتعش بشدة خلال إجازات منتصف العام الدراسي يناير المقبل.