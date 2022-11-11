ندوات توعوية ضمن «حياة كريمة» في جامعتي بنها والإسكندرية

شهدت الفترة الأخيرة، تنظيم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لعدد من الندوات في محافظات مختلفة، تهدف إلى تعريف المواطنين بأدوار المبادرة ومشروعاتها، وأيضا ندوات توعوية، إلى جانب الاستماع للأهالي ومعرفة مقترحاتهم وطموحاتهم حول المبادرة لاسيما المرحلة الثانية منها، والاستماع للشكاوى والمشاكل التي تواجههم، ولم تقتصر الندوات على فئة معينة، حيث تم توجيه المبادرة لمخاطبة كبار السن والمرأة والأطفال وأيضا الشباب.

حياة كريمة في جامعة الإسكندرية

وشهد هذا الأسبوع تنظيم العديد من الندوات التوعوية، التي وصلت إلى الجامعات، حيث تواجدت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في جامعة بنها، وجامعة الإسكندرية، ففي يوم الأربعاء، 9 نوفمبر، نظمت المبادرة الرئاسية ندوة توعوية في كلية التجارة و الحقوق بجامعة الإسكندرية، وجاءت تحت عنوان «تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة».

وجرى خلال الندوات الإشارة إلى أهمية النشاط الطلابي وزيادة وعي الطالب الجامعي نحو المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي للارتقاء بالقرى والمناطق التي تحتاج إلى تطوير خدماتها وتوعية شبابها، كما تم خلالها تحديد الأهداف الأساسية من المبادرة والأماكن الموجهة إليها، وتوضيح الإنجازات التي تم تحقيقها إلى الآن ومدى دعم السيد رئيس الجمهورية لهذه المبادرة، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الفيديوهات التي توضح أنشطة «حياة كريمة» وأهمية مشاركة طلاب الجامعات في العمل التطوعي.

كما تطرقت الندوة إلى أهمية المبادرة من القطاع الصحي ومدى توفير الدولة للأدوية والمقرات والقوافل الطبية بالقرى والمحافظات البعيدة لتوفير صحة أفضل لأبنائها المصريين.

كان ذلك بحضور حزمة من الشخصيات البارزة منهم: الأستاذ الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، والأستاذ محمد شعبان، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالإسكندرية والسيد الدكتور أحمد الملاح المنسق الطبي لمبادرة حياة كريمة بالإسكندرية في حضور الأستاذ الدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق.

حياة كريمة في جامعة بنها

أما جامعة بنها، فتواجدت بها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في يوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر نوفمبر الحالي، استهدفت توعية الطلاب بماهية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، كما تم شرح المبادرة شرحًا مفصلًا بداية من كونها فكرة شبابية حظيت برعاية رئاسية، إلى نتائجها الملموسة من البنية التحتية والإنشاءات التي قامت بها المؤسسة على مستوى الجمهورية، كما تم استعراض مشروعات قرى مركز شبين القناطر، والتعريف بمؤسسة حياة كريمة وقطاعاتها المختلفة، وتدخلاتها في مختلف فئاتها وشمولها لكافة محافظات الجمهورية، ومن ناحية أخرى تم التطرق إلى نظرة المجتمع الدولي لحياة كريمة، وكيف أشادت الأمم المتحدة بالمبادرة، وكيف تناقلت الصحف العالمية حياة كريمة وأشادت بها.

جاء ذلك بحضور أساتذة جامعة بنها، ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القليوبية، وألقت الندوة هند جلال محمد، مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة.