«دراسة أمريكية» تحذر من خدش أواني الطهي: أضرار صحية كبيرة على الأطفال

دوما ما تنصح النساء بعضهن البعض بضرورة عدم خدش الأواني أو أي مقلاة أثناء استخدامها، لأنه يتسبب في حدوث تفاعلات سامة بين الطعام أواني الطهي، وهذه النصائح التي تقال في الأحاديث العابرة، أكدت عليها دراسة حديثة قدمت بالتفاصيل والشرح، أن الخدوش في أواني الطهي يتسبب في إطلاق البلاستيك السام في الطعام.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الدراسة التي صدرت عن جامعة نيوكاسل في أستراليا، أشارت إلى أن البعض يرى أن خدش بسيط لا يتعدى طوله سنتيمتر واحد، قد يكون سببا في انفجار ضخم من السموم الدقيقة في الطعام الذي يأكله البشر، لأن تلك المقالي والأواني مصنوعة من الفلور وغيرها من المواد الكيمائية.

وأوضحت الدراسة المنشورة في Science of The Total Environment، أن أي خدش في الأواني، يطلق 2.3 مليون قطعة بلاستيكية دقيقة، وهي مرتبطة بإصابة المرء بأنواع مختلفة من السرطان إلى جانب إصابة الأطفال بالتوحد والعقم، واستخدم علماء الدراسة الموجات الضوئية لقياس تلك الجسيمات.

دراسة أمريكية

ولم تكن هذه هي الدراسة الوحيدة التي أشارت إلى أن حدوث خدوش في أواني الطهي ضرره الصحي كبير، فقد صدرت دراسة أمريكية عام 2000، وذكرت إجراء بحث كشف أن نحو 99% من الأمريكيين لديهم مستويات من جسيمات البلاستيكية في مجرى الدم.

إصابة الأطفال بالتوحد

وحذر الباحثون وقتها من التعرض لتلك المواد الكيمائية لفترة طويلة أو مدي الحياة، نظرًا لأنه قد يؤثر على النمو الاجتماعي والبدني للطفل، وأيضًا على السلوك خلال عملية نضجهم، والأهم هو إمكانية إصابتهم بالتوحد.

أما الضرر الثاني لتلك الأواني، فإنها قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الكلى والخصية والمبيض والبروستاتا والغدة الدرقية ونخاع العظام.