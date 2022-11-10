«أورام الأقصر» تستقبل أساتذة جراحة بجامعة كاليفورنيا لدعم محاربي السرطان

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، أساتذة جراحات الوجه والرقبة بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لدعم محاربي السرطان والتعرف على ما حققه المستشفى من إنجازات في مجال علاج الأورام طوال السنوات الماضية.

جولة الوفد الأمريكي

وأجرى الوفد الأمريكي جولة داخل أقسام المستشفى برفقة فريق العلاقات العامة بالمستشفى، لاستعراض ما تقدمه أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي، ومعمل الباثولوجي العالمي، ومقر بنك الدم المتكامل، وغرف العمليات والرعاية الحرجة والإقامة الداخلية والصيدلية الاكلينيكية والأجهزة القياسية العالمية في علاج الأورام وكذلك وحدة مفرمة النفايات الحديثة بالمستشفى صديقة البيئة.

أعرب أساتذة جراحات الوجه والرقبة بجامعة كاليفورنيا عن انبهارهم بمستوى الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفى والتي تضم أحدث التقنيات والأجهزة الطبية العالمية والتطور الكبير في الخدمات الطبية داخل الصرح الطبي العملاق، مؤكدين أنهم لأول مرة يزورون مستشفى تعالج مرضى السرطان في مختلف التخصصات بهذا المستوى الطبي العالمي وبالمجان.

أبدى أساتذة الجراحة رغبتهم الكبيرة في التعاون على مستوى الخدمات الجراحية والبحث العلمي مع مستشفىات شفاء الأورمان لتقديم الدعم المعنوي والطبي داخل المستشفى.

زيارات الأمل

ومن جانبه رحب محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بوفد اساتذة جراحات الوجه والرقبة بجامعة كاليفورنيا، مؤكدا أن هذه الزيارات المتكررة لأساتذة الطب تمنح الأمل لجميع المرضى وذويهم، وتشد من أزرهم نحو مواصلة تحديهم للمرض، متمنيًا الشفاء لكافة المرضي في ظل ما يقدمه المستشفى وكوادره من جهود في سبيل تحقيق نسب شفاء عالية.