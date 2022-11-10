العثور على جثة شاب داخل شقته بالخليفة: استدعاء الأسرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في حالة تعفن داخل شقته بمنطقة الخليفة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

انتداب الطب الشرعي

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

إخطارا من شرطة النجدة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للرائد محمد حنفي رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده بوجود جثة في شقة بمنطقة الخليفة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه وأن الجثة في حالة تعفن لمرور عدة أيام على وفاته.

وجرى رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.