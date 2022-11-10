مصرع موظف وإصابة سيدة في انقلاب «ملاكي» بالمنيا

لقى موظف ببنك مصرعه، وأصيبت سيدة، اليوم الخميس، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب السيارة رقم (7613 ن ق د- ملاكي)، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بحري، نقطة تمركز إسعاف قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر، ما أسفر عن مصرع «محمود-ع» 55 عاما، موظف ببنك، وإصابة «أم كلثوم-ع» 42 عاما، ربة منزل، باشتباه كسر وسحجات وكدمات ويقيمان بمدينة المنيا الجديدة، وتم نقل الجثة والمصابة للمستشفى وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط ربة منزل من سيارة أجرة

في سياق منفصل، تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا في وقت سابق، بسقوط «فاطمة خلف» 40 عاما، ربة منزل من سيارة أجرة، أثناء سيرها بالطريق الدائري أمام عزبة الهيما، بسبب اختلال توازنها، ونتج عن ذلك إصابتها باشتباه ارتجاج وكسر بالساق، وتم نقلها للمستشفي العام لتلقي العلاج.

كما انقلبت دراجة بخارية دون لوحات معدنية بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة كل من: أسامة رؤوف البدري 33 عاما موظف، شقيقه مصطفي 35 عاما نقاش، محمود محمد رضا 38 عاما، عامل.