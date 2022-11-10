ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع حلاوة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع حلاوة بمنطقة منشية النور «عزبة السوق» ببنها والذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للمناطق المحيطة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل لجنة لتقدير الخسائر.

وأصيب 4 أشخاص في حريق داخل مصنع حلاوة بمنطقة منشية النور، وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي.

بلاغ بنشوب حريق بمصنع حلاوة ببنها

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع حلاوة بمنطقة عزبة السوق ببنها.

تفاصيل حريق مصنع حلاوة ببنها

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق بإشراف العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق داخل المصنع وإصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.