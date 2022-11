أمير المصري يشارك في العرض الخاص لـThe Crown 5

حضر الفنان أمير المصري، وسط عدد من النجوم العالميين، العرض الخاص للموسم الخامس من المسلسل العالمي The Crown بمدينة لندن، حيث يجسد شخصية رجل الأعمال المصري محمد الفايد وهو في مقتبل عمره، ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات الموسم الخامس اليوم 9 نوفمبر.

مؤتمر المناخ

وفي الوقت نفسه يُشارك أمير المصري في مؤتمر المناخ COP 27، كسفير لمبادرة شباب بلد التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة يونيسيف، والتي تهدف إلى تنمية مهارات شباب العالم، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي.

هشتاج جوزني

كما انطلق لأمير المصري مؤخرًا فيلم هاشتاج جوزني في دور العرض السينمائية العربية، بالتزامن مع انطلاق مسلسله البريطاني SAS Rogue Heroes على منصة BBC iPlayer والذي يقوم فيه بدور طبيب مصري خلال الحرب العالمية الثانية.

معلومات

أمير المصري، ممثل مصري بريطاني، بدأ مشواره الفني بأعمال لاقت نجاحًا كبيرًا على المستوى العربي، مثل فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها، ثم انتقل إلى العالمية ليشارك في الفيلم السينمائي Lost in Londen للنجم الشهير وودي هارلسون، كما شارك في مسلسل The State المُرشح لجائزة البافتا كأفضل مسلسل قصير، وفي 2018 قام ببطولة فيلم المحارب العربي هو أول فيلم روائي طويل إنتاج أميركي سعودي، ثم شارك في السلسلة الشهيرة Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker.

تصدر أمير المصري بطولة فيلم Limbo، والذي عُرض بمهرجان كان السينمائي، وحصل على ثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز عنه أمير بجائزة أفضل ممثل ضمن جوائز بافتا اسكتلندا، وترشّح كأفضل فيلم بريطاني خلال عام 2021 من بافتا البريطانية، كما شارك في بطولة مسلسل The One والذي يُعرض على منصة نتفليكس، ونافس في شباك التذاكر المصري بفيلم ريتسا 2021، وشارك في مسلسل الاختيار الذي عرض في رمضان الماضي.