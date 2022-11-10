وزير الخارجية الأسبق يثمن دعوة السيسي بحل الأزمة الروسية الأوكرانية: عودة للعدالة الدولية

نظم حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، ندوة بعنوان «مصر والعالم الآن وغدا» تحدث خلالها السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، ورئيس حزب المؤتمر السابق.

وثمن السفير محمد العرابي، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، ووصف الأمر بالعودة إلى العدالة الدولية لأن الأصل في الأمور هو السلام العالمي وحل الخلافات بين الدول في نطاق القانون الدولي.

الإدارة الجيدة للعلاقات الخارجية

وأكد العرابي، أن مصر نجحت في إدارة علاقاتها بشكل منضبط مع دول العالم الكبرى، وهذا يعتبر نجاحا للقيادة السياسية المصرية وإحداث توازن في علاقاتها بالدول الثلاث الكبرى، ويجب أن ننظر للأمر بشكل إيجابي.

وأوضح السفير محمد العرابي، أننا أمام متغيرات دولية حادة تلقي بأعبائها على أكتاف الدولة المصرية، وبالرغم من تلك الأعباء إلا أن مصر تسير بعقلانية ورصانة، مؤكدا أن كل شيء أصبح عابرا للحدود مثل الأمراض وتغير المناخ والإرهاب والأزمات الاقتصادية والصواريخ الموجهة، وبالتالي هناك أعباء تواجه الدولة المصرية من كل الجبهات.

المصريون يعيشون في استقرار يحسدون عليه

وأكد أنه بالرغم من ذلك، المصريون يعيشون في استقرار يحسدون عليه الآن: «استدعي مقولة الملك فيصل بن عبد العزيز بأن العالم العربي بلا مصر كسفينة بلا قبطان، مؤكدا أننا أمام نظام عالمي مهتز».

ونفى وزير الخارجية الأسبق، وجود تغير جذري في عالم القطبية الواحدة التي يعيشها العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي: «لا نزال نعيش في ظل قوة وعصر أمريكي مهما قيل عن صعود قوى أخرى مثل الصين وروسيا».