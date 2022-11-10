محمد عدوية يبدأ حفله في ساقية الصاوي بأغنية «ولا كان»

صعد الفنان محمد عدوية لجمهوره في حفله المقام حاليا بساقية الصاوي بالزمالك على نغمات أغنيته الشهيرة «ولا كان»، وسط تفاعل كبير من جمهوره.

محمد عدوية يشدو بمجموعة متميزة من أغانيه

ومن المقرر أن يشدو محمد مع والده أحمد عدوية بأغنية «يا بنت السلطان»، كما يتضمن الحفل تقديم دويتو الناس نوعين الذي قدمه محمد عدوية مع مؤدي الراب سداوي، منذ عدة أيام.

حفل محمد عدوية، يقام اليوم في قاعة النهر بساقية الصاوي، ووصل سعر التذكرة إلى 100 جنيه.

نجاح محمد عدوية من خلال أغنيته الجديدة ههد المعبد

وحقق محمد عدوية، نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال طرحه أغنيته الجديدة «ههد المعبد»، وذلك عبر قناة «كلمات»، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات هاني رجب، وألحان وليد نور، وتوزيع هارون، وقانون ماجد سرور، وصولو واورج شاهي، وهندسة صوتية وميكس وماستر خالد رؤوف، ومصمم جرافيك إبراهيم العمري.

تعاون عدوية ومحمد رمضان

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن عن تعاونه مع أحمد عدوية ونجله محمد عدوية في عمل غنائي جديد يطرح قريبًا، إذ نشر رمضان صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعلق عليها: «استعدوا لأغنيتي مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية وحبيبي وأخويا محمد عدوية.. قريبا ثقة في الله نجاح».