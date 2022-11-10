«عبد الرحمن» يدعم مؤتمر المناخ بمبادرة «إحنا قدها»: هدفي توعية الشباب

فكّر في طريقة مختلفة لدعم الشباب ومساعدتهم في مختلف المجالات، ليستغل «عبد الرحمن» فرصة انطلاق مؤتمر المناخ «cop27»، في مدينة شرم السيخ، ليصنع الأمل داخل قلوب المصريين الكبار منهم والصغار، ويعلن عن مبادرته «إحنا قدها» التي تتلخص في تقديم دورات عن البيئة والتنمية المستدامة.

دعم الشباب ومساعدتهم على معرفة الإنجازات في الدولة المصرية، كان الهدف الأساسي لابن محافظة المنيا، عبد الرحمن المهدلي، في تدشين مبادرته «إحنا قدها»، لذلك قرر بما أنه شاب مثلهم سيفعل المستحيل في مساعدتهم، «إحنا لازم نكون قد المسئولية ونعرف الشباب بالإنجازات والمشروعات الجارية ويدعم مؤتمر المناخ».

الهدف من تدشين مبادرة «إحنا قدها»

«عشان أخدم الشباب كنت بشوف كورسات كتير بتتقدم تبع وزارات وهيئات كتيرة جدا الشباب كانوا محرومين منها».. هكذا عبر «عبد الرحمن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحا أن بعض الشباب لا يدركون قيمة بلدهم، لذلك كان الهدف الأول للشاب الصعيدي أن يُدشن مبادرته «إحنا قدها» لخدمة أبناء محافظته أولا ثم المحافظات الأخرى.

وأضاف «المهدلي»، أن مسمى المبادرة «إحنا قدها» يهدف إلى تقديم دورات تدريبية للشباب مجانا، ونداوات توعوية للأسرة، وتقديم برامج تثقيف وتمكين للمرأة سياسيا، فضلا عن الحملات الدعائية والتسويقية لكل إنجازات الدولة.

الاستفادة من المبادرة عبر الإنترنت

«إحنا قدها بتقدم كل الخدمات عن طريق الإنترنت، عشان يقدر أكبر قدر من الشباب أنه يعرف أهم إنجازات البلد، وعرف الحملات التوعوية عن البيئة والتنمية المستدامة والإرشاد السياحي» حسب ما رواه مؤسس مبادرة «إحنا قدها»، مشيرًا إلى أن انعقاد مؤتمر المناخ على الأرض المصرية يجعل الشباب مهتمين أكثر بالأحداث التي تدور في بلادهم.