محافظة القاهرة: لا صحة لتعطيل عمل أتوبيسات النقل العام بسبب الصيانة غدا

أكدت محافظة القاهرة، انتظام عمل أتوبيسات النقل العام غدا، ولا صحة لما يتردد عن تعطلها بسبب أعمال صيانة، مؤكدة ضرورة عدم الالتفات للشائعات.

انتظام العمل بأتوبيسات هيئة النقل العام

وشدد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، على انتظام العمل بأتوبيسات هيئة النقل العام وكل شركات النقل الجماعي غدا، مضيفا في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جميع أتوبيسات النقل العام تعمل بكل خطوط القاهرة الكبرى لخدمة الركاب.

وأشار إلى أن أسطول هيئة النقل العام جار تطويره ليكون صديقا للبيئة خلال السنوات المقبلة، إذ يجري تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن السولار للحفاظ على البيئة والحد من التلوث، ومن المقرر الانتهاء من تحويل كل أتوبيسات الهيئة للعمل بالغاز في 2026، لافتا إلى أن الهيئة استلمت ما يقرب من 300 أتوبيس جرى تحويلها للعمل بالغاز؛ ومنها ما دخل الخدمة أو تحت التجربة.

170 أتوبيس نقل عام صديق للبيئة

ولفت إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة لديها قرابة 170 أتوبيس نقل عام صديق للبيئة يعمل بالغاز والكهرباء موجودين حاليا في شرم الشيخ لخدمة رواد قمة المناخ، ومستمرين في الخدمة لحين انتهاء فعاليات المؤتمر العالمي.