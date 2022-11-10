رنا سماحة تتعرض لأزمة صحية (صور)

أعلن الملحن سامر أبو طالب، زوج المطربة رنا سماحة، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تعرض رنا لأزمة صحية.

زوج رنا سماحة يدعو لها

ونشر سامر أبو طالب، صورة لرنا في المستشفى وبيدها كانولا ومحاليل، وعلق عليها: «ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبتي.. أجر وعافية إن شاء الله يا روح قلبي».

ولم يكشف سامر خلال منشوره عن مرض رنا سماحة وسبب تواجدها في المستشفى.

آخر أعمال رنا سماحة

وكان آخر أعمال رنا سماحة، فيلم خرجوا ولم يعودوا، بطولة دينا محسن ويزو، وحسن شتا، وخالد عليش، وياسر الرفاعي، وضياء الميرغني، ومصطفى أبو سريع، وصولا عمر، وطاهر أبو ليلة ومحمد علام، ورنا سماحة، والعمل من تأليف وائل يوسف، وإخراج أيمن خطاب.

كما طرحت المطربة رنا سماحة، مؤخرا، فيديو كليب أحدث أغنياتها «حبيب مامي»، الذي أهدته لمولودها مالك، واستعانت فيه بلقطات حقيقية لها من فترة الحمل والولادة، ويوم سبوع ابنها.