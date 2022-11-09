40 رحلة بالون تزين سماء الأقصر بالبهجة.. انتعاش الموسم السياحي

صارت أحد معالم الأقصر السياحية، يأتي إليها السائحون من كل أنحاء العالم خصيصا وحلمهم أن يروا جمال الطبيعة المصرية من السماء، هي «رحلات البالون» التى كانت متوقفة بسبب فيروس كورونا، وعادت مؤخرا وأعادت الحياة إلى الأقصر، ولونت سماءها بألوان البهجة والسعادة.

وكان آخر تلك الرحلات نحو 40 رحلة بالون اليوم، والتي تنقل السياح من مختلف الجنسيات، وسط تحسن الظروف الجوية، بحسب ما قاله أحمد الطيب، ممثل إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر.

رحلات البالون الطائر تشهد انتعاشا سياحياً كبيرا مع بدء الموسم السياحي الشتوي، مدفوعا بتدفقات سياحية قادمة من الغردقة، وسياحة الحوافز، إضافة إلى استضافة الأقصر للعديد من الاحتفالات العالمية التي رفعت من نسب الإشغال السياحي، كان آخرها احتفالات مئوية توت عنخ آمون، وفق حديث «الطيب» لـ«الوطن».

تقلع رحلات البالون الطائر يوميا

تقلع رحلات البالون الطائر، يوميا من أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، من المطار المخصص لها، بعد موافقة برج المراقبة بالمطار، وإجراء اختبارات حالة الجو، ثم تقلع أول رحلة في تمام الخامسة صباحا حتى يستطيع السائحون الاستمتاع بمشاهدة شروق الشمس، وفق ممثل احدى شركات البالون.

تستغرق مدة رحلة البالون الواحدة حوالي 35 دقيقة، ثم يبدأ قائد المنطاد في البحث عن مكان للهبوط، حيث أن البالون الطائر هو من سياحة المغامرات، والتي تتمثل في أن كل رحلة بالون تختلف عن غيرها، كما يختلف مكان الهبوط وهو الذي يثري رحلات البالون ويجعلها مثيرة للسائحين، فالأقصر وحدها التي تتفرد بتلك السياحة المهمة على مستوى مصر، كما أنها تحتل المركز الثالث عالميا.