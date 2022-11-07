تحليق 45 رحلة بالون على متنها مئات السائحين في الأقصر

شهدت سماء الأقصر، اليوم الإثنين، تحليق 45 رحلة بالون طائر، تحمل على متنها 900 سائح من مختلف جنسيات العام، حيث تشهد الأقصر تحسنا ملحوظا للطقس يتمتع بالدفء نهارًا والاعتدال ليلًا، وكذلك حركة الرياح متوسطة.

وأكد أحمد عبود، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أن جميع شركات البالون الطائر، تحرص في رحلاتها اليومية على اتباع تعليمات الطيران المدني والالتزام بكافة احتياطات الأمن والسلامة، موضحًا أن هذا الموسم السياحي يشهد ازدهارا و تميزا، وخاصة مع احتفالات المحافظة بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، إذ انطلقت اليوم 45 رحلة بالون تحمل 900 سائح مصري وأجنبي من دول دول أوروبا وأمريكا وآسيا.

مدة الرحلة 35 دقيقة تقريبًا

وتنطلق رحلات البالون الطائر في الساعة الخامسة فجرًا من مطار خاص بها بجوار معبد حتشبسوت، في البر الغربي بالأقصر، ويكون مسار الرحلة موافق لسرعة الرياح واتجاهها، حيث تتحكم الرياح بمسار الرحلة من حيث العبور إلى البر الشرقي للمدينة، أو الاكتفاء بالبر الغربي، وتكون مدة الرحلة 35 دقيقة تقريبًا، يستمتع بها السائح بأجمل مناظر للأقصر من أعلى والنيل وأيضًا شروق الشمس.

تجربة فريدة يأتي السياح من العديد من دول العالم لتجربتها، حيث أن الأقصر المحافظة السياحية الوحيدة التي تقام بها سياحة البالون، وتحتل المركز الثالث عالميًا في ترتيب مدن العالم لرحلات البالون الطائر، لما تحتويه من مناظر جميلة بداية من جبل القرنة ومرورًا بالزراعات ومعابد البر الغربي ووادي الملوك ومدينة هابو الفرعونية.