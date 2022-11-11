توافد الأقباط للمشاركة في احتفالات مارجرجس بالأقصر

انطلقت، أمس الخميس، فعاليات الاحتفال السنوي لدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس في مدينة اللد بفلسطين.

إقبال كبير على الدير

وشهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، إقبالًا كبير من المواطنين الأقباط والمسلمين، للتخييم بعد منعه لعدة سنوات لظروف أزمة كورونا وحماية للجميع في الاحتفالات الأعوام الماضية، والتي من المقرر أن تبدأ رسميًا غدًا الخميس 10 نوفمبر حتى 16 نوفمبر الجاري، وذلك للاحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة «اللد» بفلسطين.

وتوافد الأقباط من جميع أنحاء مصر إلى دير مارجرجس بالأقصر، حاملين خيامهم ومتاعهم، حريصين على حضور أيام مولد مارجرجس السبعة، متشوقين إلى إقامة احتفالاتهم، بعد السماح لهم بالتخييم الذي تم وقفه لعدة سنوات، لظروف أزمة كورونا وحماية للجميع في الاحتفالات الأعوام الماضية، حيث يكون الاحتفال بمولد مارجرجس لمدة 6 أيام، بدءً من اليوم الخميس 10 نوفمبر، وينتهي يوم 16 من الشهر نفسه.

نصب الخيام استعدادا لانطلاق الاحتفال

وبدأ الوافدون في أعمال نصب الخيام والتجهيزات لانطلاق ليالي الاحتفالات السبعة للشهيد مارجرجس الروماني، حيث تقام قداسات يومية وزفة الأيقونة التي تحمل صورة الشهيد مارجرجس، بالإضافة إلى الترانيم والأناشيد التراثية القبطية وكذلك العظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة والعديد من الإحتفالات طوال الأيام السبعة.

ويترأس صلوات القداسات والدورة طوال أيام الاحتفالات أعضاء من اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، و نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص.

كما وضعت مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء خالد عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وبقيادة اللواء دكتور هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر، واللواء حسن عبد العزيز حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات مولد مارجرجس، أكبر احتفال قبطى فى مصر، بمشاركة من الأقباط والمسلمين من محافظة الأقصر، ومن العديد من محافظات الجمهورية.