رئيس قسم الملفات بـ«الوطن» يستعرض تفاصيل عدد الجمعة: «تاريخي ومميز»

كشف الكاتب الصحفي أحمد عاطف، رئيس قسم التحقيقات والملفات بجريدة الوطن، تفاصيل عدد الصحيفة الصادر اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، والذي وصفه بأنه عدد تاريخي ومميز.

وأوضح «عاطف»، خلال لقاء عبر «زووم» مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، أنّ عدد الوطن الصادر اليوم يحتوي على 6 صفحات كاملة لـ«الجرافات والأرقام والمعلومات والبيانات»، ويرصد أين كانت مصر في 2013/2014، وكيف أصبحت في 2022.

4 ملفات سابقة ترصد ما حدث في مصر

وأشار إلى أنّ الوطن أصدرت 4 ملفات تتناول هذه الفكرة، وهذا هو العدد الخامس الذي يصدر في يوم مهم من أيام قمة المناخ في شرم الشيخ، لافتًا إلى أنّ المانشيت الرئيس للعدد ظهر على صدارة الصفحة الرئيسية بالإنجليزية وباللغة العربية «مصر بتتغير».. EGYPT IS CHANGING.

وتحدث عاطف عن التغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر بعد أن كانت على أطلال الخراب، وصولًا لاستضافتها مؤتمر دولي بحجم قمة المناخ COP27.

وأكد: «في جريدة الوطن نعمل على كل الملفات بالتوازي، والمحتوى الذي يقدم على الجريدة الورقية يكون موجود على الموقع الإلكتروني ومنه لمنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجريدة».

وأثنى عاطف على أقسام جريدة الوطن والتي تشترك جميعها في خروج العدد الورقي، مثنيًا على أقسام الأخبار والسياسي والمحافظات وقدراتهم الصحفية المتميزة واحترامهم للقارئ.