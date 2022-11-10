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اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «مصر بتتغير».. EGYPT IS CHANGING

كتب:

محمد عزالدين
08:32 م | الخميس 10 نوفمبر 2022
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة 11 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

-«مصر بتتغير».. EGYPT IS CHANGING

-لأول مرة في الصحافة المصرية.. «الوطن» ترصد بالأرقام والصور والإنفوجراف .. كنا فين وبقينا فين

 

الصفحة الثانية

-«السيسي» يتفقد «المنطقة الخضرا» ويشارك في ماراثون للدراجات مع شباب المؤتمر

-«مدبولي» ومحافظ البنك المركزي يبحثان توفير تمويل شراء السلع الأساسية

-«بايدن» يصل مصر اليوم ويلتقي «السيسي» قبل خطابه في «COP27»

-رئيس «بيكرهيوز»: مصر أصبحت بالفعل مركزا إقليميا لتداول وتصدير الغاز.. والتنظيم رائع

-«صبحي»: شباب العالم يلعبون دورا محوريا في العمل المناخي

-مساعدات مصرية للبنان لمواجهة تفشي الكوليرا

-القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن

 

الصفحة الثالثة

-«مصر بتتغير».. EGYPT IS CHANGING

-رؤية الرئيس.. إصلاح وتغيير

الصفحة الرابعة

-حقوق الإنسان.. «سياسة».. و«حقوق شاملة»

-حياة لائقة لـ 100 مليون مصري

-انتهاء عصر تدهور «الخدمات الأساسية»

 

الصفحة الخامسة

-مبادرات رئاسية.. خطط إنقاذ عاجلة لأزمات مزمنة

-النقل.. من طرق متهالكة إلى «شبكة» متطورة

-الرياضة.. عودة الاهتمام ببناء النشء والشباب

-العشوائيات.. من بؤر مخالفة ومحرومة إلى مجتمعات متكاملة

 

الصفحة السادسة

-الإصلاح الاقتصادي.. من العجز إلى «التعافي والنمو»

-مشروعات قومية.. نقلة حضارية في كل المجالات

 

الصفحة السابعة

-الطاقة.. من العجز والظلام إلى التصدير

-استعادة الثقل الدولي.. ريادة في أفريقيا والعالم.. بعد سنوات المقاطعة

-إصلاح سياسي.. تمكين الشباب وحوار وطني

الصفحة الثامنة والأخيرة

-«عمل وإنجاز.. ولا وقت للراحة»

-يوم «الجمعة» في قاموس الرئيس

-أبطال لقاء الصدفة.. مواطنون في طريق الرئيس

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