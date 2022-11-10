اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «مصر بتتغير».. EGYPT IS CHANGING
كتب:
محمد عزالدين
08:32 م | الخميس 10 نوفمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة 11 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
-«مصر بتتغير».. EGYPT IS CHANGING
-لأول مرة في الصحافة المصرية.. «الوطن» ترصد بالأرقام والصور والإنفوجراف .. كنا فين وبقينا فين
الصفحة الثانية
-«السيسي» يتفقد «المنطقة الخضرا» ويشارك في ماراثون للدراجات مع شباب المؤتمر
-«مدبولي» ومحافظ البنك المركزي يبحثان توفير تمويل شراء السلع الأساسية
-«بايدن» يصل مصر اليوم ويلتقي «السيسي» قبل خطابه في «COP27»
-رئيس «بيكرهيوز»: مصر أصبحت بالفعل مركزا إقليميا لتداول وتصدير الغاز.. والتنظيم رائع
-«صبحي»: شباب العالم يلعبون دورا محوريا في العمل المناخي
-مساعدات مصرية للبنان لمواجهة تفشي الكوليرا
-القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن
الصفحة الثالثة
-«مصر بتتغير».. EGYPT IS CHANGING
-رؤية الرئيس.. إصلاح وتغيير
الصفحة الرابعة
-حقوق الإنسان.. «سياسة».. و«حقوق شاملة»
-حياة لائقة لـ 100 مليون مصري
-انتهاء عصر تدهور «الخدمات الأساسية»
الصفحة الخامسة
-مبادرات رئاسية.. خطط إنقاذ عاجلة لأزمات مزمنة
-النقل.. من طرق متهالكة إلى «شبكة» متطورة
-الرياضة.. عودة الاهتمام ببناء النشء والشباب
-العشوائيات.. من بؤر مخالفة ومحرومة إلى مجتمعات متكاملة
الصفحة السادسة
-الإصلاح الاقتصادي.. من العجز إلى «التعافي والنمو»
-مشروعات قومية.. نقلة حضارية في كل المجالات
الصفحة السابعة
-الطاقة.. من العجز والظلام إلى التصدير
-استعادة الثقل الدولي.. ريادة في أفريقيا والعالم.. بعد سنوات المقاطعة
-إصلاح سياسي.. تمكين الشباب وحوار وطني
الصفحة الثامنة والأخيرة
-«عمل وإنجاز.. ولا وقت للراحة»
-يوم «الجمعة» في قاموس الرئيس
-أبطال لقاء الصدفة.. مواطنون في طريق الرئيس