يوسف الحسيني يشيد بعدد جريدة «الوطن» غدا: العناوين قوية واختيارها ذكي

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، بالتغطية المتميزة لجريدة «الوطن» لقمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ، خاصةً عدد غدا الثلاثاء، والذي جاء تحت عنوان رئيسي: «قمة التنفيذ».

ذكاء شديد في اختيار العناوين

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، «وأشد دائما بيدي وبمنتهى القوة على يد أخي وصديقي وزميلي العزيز أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، على استخدام شديد الذكاء للعناوين ونشرها واختيارها، وما إلى ذلك».

يوسف الحسيني: شوفوا عناوين الوطن بكرة

وتابع: «فتشوف عنوان الوطن بكرة، أقوى عناوين بصراحة شوفوا عناوين الوطن بكرة، والذي جاء: قمة التنفيذ».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ اليوم، وألقى كلمة أكد خلالها أن ما يحتاجه عالمنا اليوم لتجاوز أزمة المناخ الراهنة، وللوصول إلى ما توافقنا عليه كأهداف في اتفاق باريس، يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات، وإن ما تنتظره منا شعوبنا اليوم هو التنفيذ السريع والفعال والعادل.