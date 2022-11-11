كوريا الجنوبية تسجل 54 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل 54519 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بينها 49 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 26091539 حالة.

49 حالة وفاة بفيروس «كورونا»

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 49 حالة وفاة بفيروس «كورونا»، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 29571 حالة وفاة.

وأشارت السلطات الصحية الكورية الجنوبية في وقت سابق، إلى موجة جديدة من الإصابات بدأت على ما يبدو بشكل جدي، مضيفة إن الإصابات اليومية قد ترتفع إلى حوالي 200 ألف في وقت مبكر من ديسمبر المقبل.