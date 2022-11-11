حبس مسجل خطر بتهمة سرقة كابلات من برج شركة اتصالات بالعجوزة

ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على مسجل خطر، لاتهامه بسرقة كابلات نحاس من برج شبكة إحدى شركات الاتصالات بدائرة قسم شرطة العجوزة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

سرقة كابلات

وتلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، يفيد بتحرير شخصين ممثلين لإحدى شركات الاتصالات لمحضر، أفادا فيه بسرقة کابلين باور نحاس خاصين ببرج شبكة الشركة، ما أدى الى توقف الموقع عن الخدمة، وبالوصول والصعود أعلى العقار محل البلاغ شاهد شخصا مجهول (قام بتصويره)، وبحوزته الكابلات المشار إليها، وفر هاربا من سطح العقار الملاصق فور مشاهدته.

كاميرات المراقبة أسقطت المتهم

وتم تشكيل فريق بحث باستخدام التقنيات الحديثة، وفحص الكاميرات بمحل الواقعة، ونشر الصورة الملتقطة للشخص المجهول على الأطواف الأمنية بالقسم، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مسجل خطر يبلغ من العمر 37 عامًا، وسابق اتهامه في قضيتي مخدرات وسرقة، آخرها القضية رقم 17051 جنح العجوزة لسنة 2012 وخاصة بسرقة نحاس، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات.

حبس المتهم

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وحول الموقف القانوني للمتهم، ذكر المحامي والخبير القانوني أحمد شعبان لـ«الوطن»، أن المادة 316 مكرر ثانياً (ب) من القانون رقم 58 لسنة 1937 تعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها، أو في بنيتها الأساسية، أو في خط من خطوط الاتصالات، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.