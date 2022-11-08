«الحماية المدنية» تسيطر على حرائق داخل 3 شقق سكنية في الجيزة

سيطرت الحماية المدنية في الجيزة على 3 حرائق نشبت داخل شقق سكنية دون وقوع إصابات، في أماكن مختلفة تابعة لقسم الهرم ومنشأة القناطر وكرادسة، وتمّ الدفع بسارتين إطفاء للسيطرة على كل حريق، وتوالت النيابة التحقيقات.

بلاغات للنجدة

وكانت تلقت صباح اليوم، الثلاثاء، غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن الجيزة، 3 بلاغات، في أوقات متفاوتة، بنشوب حرائق داخل 3 شقق سكنية، شارع محمد نجيب من الشهيد أحمد حمدي في الطوابق فيصل بالهرم، وفي شارع المدينة المنورة في منطقة المعتمدية بكرداسة، وشارع مغربي في قرية المنصورية بمنشأة القناطر.

السيطرة على الـ 3 حرائق

وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمّ الدفع بسيارتين إطفاء لكل حريق، وتمكّنت من السيطرة علي الـ 3 حرائق دون حدوث أي إصابات، وتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات والوقوف على ملابسات كل حريق.