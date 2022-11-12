9 شروط لرد الجنسية المصرية لمن فقدها بسبب اكتساب أخرى.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت مصلحة الجوازات والهجرة شروط رد الجنسية المصرية لمن فقدها بسبب التجنس بجنسية دولة أجنبية، ويقدم هذا الطلب من المواطن المصري الأصل السابق الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية، وبعد عام من تاريخ حصوله على الجنسية الأجنبية أو صدور القرار الوزاري للتنازل عن الجنسية المصرية يمكن له رد الجنسية وفق هذه الشروط.

شرط رد الجنسية

شروط رد الجنسية المصرية لمن فقدها بسبب الجنسية الأجنبية، وهي كالتالي:

- يسمح للمواطن المصري الأصل بعد عام من اكتساب الجنسية الأجنبية استرداد الجنسية المصرية وذلك طبقا لنص المادة (18) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

- تقديم المستندات التي تفيد دخوله فعلا في الجنسية الأجنبية إلى مصلحة الجوازات والهجرة.

- يمكن تقديم المستندات عن طريق شخص آخر بتوكيل خاص مثبت به رد الجنسية المصرية

- يكتسب الجنسية المصرية بعد صدور قرار من وزير الداخلية بردها إليه.

- ينشر قرار الرد بالجريدة الرسمية من قبل وزارة الداخلية.

- يعتبر من صدر بشأنه قرار برد الجنسية المصرية مزدوج الجنسية.

- يعامل مكتسب الجنسية الأجنبية في مصر بوصفه مصري الجنسية بعد رد جنسيته المصرية.

- لا يعتد بالطلب المقدم إلكترونيًا إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول.

- تقديم المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب إلى مصلحة الجوازات

- لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال إلكترونيًا لأي سبب.

المستندات المطلوبة

- شهادة ميلاد مقدم الطلب

- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري

- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة: 3 أشهر من تقديم الطلب

- الإيصال الدال على استلام الأوراق