تراجع جديد في أسعار الذهب العالمية والأوقية تهبط لـ1750 دولارا

تراجعت أسعار الذهب إلى حوالي 1750 دولارًا للأوقية، اليوم الجمعة، لكنها لا تزال في طريقها نحو أسبوع قوي آخر، حيث رفعت بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت أضعف من المتوقع، الآمال في بلوغ ذروة التضخم وتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تراجع معدل التضخم الأمريكي

وتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي إلى 7.7٪ في أكتوبر الماضي، وارتفع بأبطأ وتيرة منذ يناير، وأقل من التوقعات بانخفاض أكثر اعتدالًا إلى 8٪.

وقام المستثمرون بمراجعة التوقعات الخاصة بالسعر النهائي للانخفاض، في حين أن أسواق المال مسعرة حاليًا لرفع سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس بشكل أكثر اعتدالًا في ديسمبر، بعد أن قدمت أربع زيادات متتالية 75 نقطة أساس.

وارتفع الذهب بنحو 4٪ حتى الآن هذا الأسبوع، بعد أن دفع ارتفاع يوم الخميس المعدن إلى أقوى مستوياته في أكثر من شهرين.

رفع أسعارالفائدة

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس على مدار 4 جلسات متتالية، وسط تأكيدات من جانب جيروم باول رئيس البنك بأن خفض وتيرة أسعار الفائدة لن يحدث قبل تحجيم التضخم، وقال في تصريحات سابقة له إن الوقت الحالي غير مناسب لخفض الفائدة.

وترتبط أسعار الفائدة ارتباطا عكسيا بالذهب، حيث تعني الفائدة المرتفعة عزوف المستثمرين عن المعدن الأصفر، والتركيز على أدوات الدين، التي تدر عائدا مرتفعة مقارنة بالذهب.

وتتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس» أن يتم تداول الذهب عند 1711 دولارا للأوقية بحلول نهاية الربع الجاري، والتداول عند 1652 في غضون 12 شهرًا.

وتظهر البيانات التاريخية أن الذهب وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074 في أغسطس من عام 2020، مع انتشار فيروس كورونا، وإغلاق الاقتصادات العالمية، وسيطرة حالة اللايقين على الأسواق.