تراجع أسعار الذهب عالميا من أعلى مستوى خلال 3 أسابيع

هبطت أسعار الذهب نحو 1670 دولارًا للأوقية اليوم الإثنين، متراجعة من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع وصلت إليه في الجلسة السابقة، إذ انتعش الدولار قليلاً من الركود الذي شهده يوم الجمعة، ما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

بحسب مزود البيانات الاقتصادية تريديج إيكونوميكس، واصل المستثمرون تقييم آفاق أسعار الفائدة الأمريكية، بينما يتطلعون إلى تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، الذي قد يؤثر على حجم الزيادة المتوقعة لسعر الفائدة الفيدرالية في ديسمبر.

الرهان على إبطاء زيادة الفائدة

وتراهن الأسواق حاليًا على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعات الأربعة الماضية.

ومن المحتمل أن تؤدي قراءة التضخم المتزايد إلى زيادة الرهانات على زيادة أكبر بمقدار 75 نقطة أساس، مما يدعم الدولار بينما يضغط على الذهب، وأظهرت آخر بيانات بشأن التضخم في الولايات المتحدة عن تراجعه بأقل من المتوقع في سبتمبر إلى 8.2%، وتسارعت الأسعار الأساسية باستثناء أسعار الطاقة والغذاء إلى أعلى مستوى لها في أربعة عقود.

توقعات تداول المعدن الأصفر

وبحسب البيانات التاريخية، فإن سعر الذهب وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول المعدن الأصفر عند مستوى 1660 دولار للأوقية بحلول نهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 1603 في غضون 12 شهرًا.

وفي يوم الأربعاء الماضي، أقر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، في محاولة لتقييد استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وسط تلميحات من جانب رئيس البنك جيروم باول بأن البنك لن يبطئ وتيرة التشديد النقدي في الوقت الحالي.