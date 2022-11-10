عاجل.. انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 3 جنيهات، اليوم الخميس. وبحسب بيان شعبة الذهب في الغرف التجارية، فأنّ عيار 21 سجّل نحو 1221 جنيهًا بدلًا من 1224 جنيهًا للجرام.

وأوضح بيان الشعبة، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1395.5 جنيه، وعيار 18 نحو 1046.5 جنيه للجرام، ووصل عيار 14 إلى 816 جنيها للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 9 آلاف و768 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1708 دولارات للأوقية.