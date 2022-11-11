سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 11-11-2022

عملة الاتحاد الأوروبي واحدة من العملات القوية التي يتم تداولها في السوق المصري لهذا تزداد عمليات البحث بشكل يومي عنها عبر المحركات العالمية المختلفة، واليوم الجمعة شهد سعر صرف اليورو اليوم استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وسجل سعر صرف اليورو اليوم استقرارا شأنه شان الغالبية العظمى من العملات الأخرى، وجاء سعره حسب المواقع الرسمية للبنوك كما يلي.

سعر صرف اليورو

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي نحو 24.33 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره داخل بنك مصر نحو 24.33 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر العملة الأوروبية اليورو نحو 24.33 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل 24.33 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع، سجل مع بداية تعاملات بنك الإسكندرية 24.33 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، سجل في البنك المركزي المصري، نحو 24.48 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.43 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.

ووصل سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك cib نحو 24.38 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني، سجل اليورو نحو 24.42 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة

وبشأن عملة الكويت، وصل سعرالدينار الكويتي اليوم الجمعة 11 نوفمبر في البنك الأهلي المصري عند نحو 79.72 جنيه للشراء و78.81 جنيه للبيع، وفي بنك cib نحو 76.56 جنيه للشراء و78.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الشراء للعملة الكويتية 78.76 جنيه للشراء و79.04 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي، وفي البنك المصري الخليجي 75.46 جنيه للشراء، و79.06 جنيه للبيع.