«الهلال الأحمر الدولي»: ندعم الجهود المصرية في تنظيم COP27

قالت الدكتورة أمال إمام المنسق الإقليمي للشباب والمتطوعين بالاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إنّ الاتحاد عضو مراقب بقمة المناخ COP27، حيث تأتي المشاركة من خلال وجود وفد كبير جدًا يضم عددًا من قادة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على مستوى العالم، إضافة إلى وفد الشباب الذي يرأسه رئيس لجنة الشباب بالاتحاد الدولي.

رسائل خاصة لدعم الشباب

وأضافت «إمام»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «دورنا يتمثل في دعم الجهود المصرية في تنظيم هذا الحدث الكبير، وسيكون لنا دور بالخروج برسائل خاصة لدعم صوت الشباب في قيادة ملف التغيرات المناخية».

الحوار بين الأجيال

وتابعت: «شاركنا في أكثر من جلسة معنية بالحوار بين الأجيال، وكان هناك مشاركات فيها ممثلين من الاتحاد الدولي من الشباب حول التكيف والمواجهة، وكان هناك جلسة خاصة داخل جناح المجتمع المدني، هذه الجلسة كانت خاصة بالحملة التي أطلقها الهلال الأحمر المصري وهي أبطال المناخ، وكان فيها نوع من أنواع تمكين الشباب».

وأكدت: «كانت هناك جلسة أخرى تم التواجد فيها، وهي خاصة بالابتكار ودور الشباب أيضا في توظيف الابتكار لصالح قضايا المناخ»، مشيرةً إلى أنّ الاتحاد رصد اهتمام الدولة المصرية بأن تكون هناك مشاركة واسعة لقطاع الخاص في أثناء قمة المناخ، وأفردت لهم 3 أيام سابقة لقمة المناخ وهي COY17، وكان الاتحاد شريكًا استراتيجيًا داخل هذا المؤتمر من خلال مشاركة وفد من الشباب والمتطوعين من الاتحاد الدولي.