الأوقاف تفتتح 18 مسجدا في المحافظات اليوم.. تعرف عليها
كتب:
حبيبة فرج
10:22 ص | الجمعة 11 نوفمبر 2022
المساجد في مصر - صورة أرشيفية
تشهد محافظات مصر المختلفة، اليوم الجمعة، افتتاح 18 مسجدا، تنوعت بين المساجد الجديدة والصيانة والإحلال والتجديد، ليصل العدد الإجمالي إلى افتتاح 343 مسجدا على مستوى الجمهورية على مدار 4 أشهر، تضمنت 275 مسجدا جديدا أو إحلال وتجديد، و68 مسجد صيانة.
مساجد الإحلال والتجديد
وجاءت خريطة افتتاحات المساجد على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحر الأحمر
1. أد الديت – قرية أد الديت
مديرية أوقاف القليوبية
2. الأربعين – الشموت – بنها ثان
مديرية أوقاف الفيوم
3. الفاروق – الهجان – مركز طامية
4. جابر الغابي – الغرق- إطسا
5. الرحمة – عزبة حمدان – سمادون- أشمون
6. التوبة – عزبة الخياطين – الشهداء
7. السلام – سمان - الباجور
8. التقوى- كفر سرسمون- الشهداء
مديرية أوقاف المنيا
9. سالم خليفة – مهدية
10. حمزة بن عبدالمطلب – الصمايدة – منشأة الدهب البحرية
11. التقوى – عزبة الحلواني – دير السنقورية – بني مزار
مديرية أوقاف أسوان
12. القنان- قرية القنان – البصيلية بحري
مديرية أوقاف كفر الشيخ
13. أبوبكر الصديق – العقارية – سيدي سالم شرق
14. برهام سلامة – عزبة برهام سلامة – بلقاس
15. البساتين – الستاموني – بلقاس
مساجد التوسعة والصيانة
ثانيًا: مسجد التوسعة والتطوير:
1. السيدة رقية – ش الأشراف من ميدان السيدة نفيسة بجوار السيدة سكينة
ثالثًا: مسجدا الصيانة:
مديرية أوقاف القليوبية
1. الجديد (الساحة) – شبين القناطر شرق
مديرية أوقاف أسوان
2. على زين العابدين – البصيلية بحري