الأوقاف تفتتح 18 مسجدا في المحافظات اليوم.. تعرف عليها

تشهد محافظات مصر المختلفة، اليوم الجمعة، افتتاح 18 مسجدا، تنوعت بين المساجد الجديدة والصيانة والإحلال والتجديد، ليصل العدد الإجمالي إلى افتتاح 343 مسجدا على مستوى الجمهورية على مدار 4 أشهر، تضمنت 275 مسجدا جديدا أو إحلال وتجديد، و68 مسجد صيانة.

مساجد الإحلال والتجديد

وجاءت خريطة افتتاحات المساجد على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحر الأحمر

1. أد الديت – قرية أد الديت

مديرية أوقاف القليوبية

2. الأربعين – الشموت – بنها ثان

مديرية أوقاف الفيوم

3. الفاروق – الهجان – مركز طامية

4. جابر الغابي – الغرق- إطسا

مديرية أوقاف المنوفية

5. الرحمة – عزبة حمدان – سمادون- أشمون

6. التوبة – عزبة الخياطين – الشهداء

7. السلام – سمان - الباجور

8. التقوى- كفر سرسمون- الشهداء

مديرية أوقاف المنيا

9. سالم خليفة – مهدية

10. حمزة بن عبدالمطلب – الصمايدة – منشأة الدهب البحرية

11. التقوى – عزبة الحلواني – دير السنقورية – بني مزار

مديرية أوقاف أسوان

12. القنان- قرية القنان – البصيلية بحري

مديرية أوقاف كفر الشيخ

13. أبوبكر الصديق – العقارية – سيدي سالم شرق

مديرية أوقاف الدقهلية

14. برهام سلامة – عزبة برهام سلامة – بلقاس

15. البساتين – الستاموني – بلقاس

مساجد التوسعة والصيانة

ثانيًا: مسجد التوسعة والتطوير:

مديرية أوقاف القاهرة

1. السيدة رقية – ش الأشراف من ميدان السيدة نفيسة بجوار السيدة سكينة

ثالثًا: مسجدا الصيانة:

مديرية أوقاف القليوبية

1. الجديد (الساحة) – شبين القناطر شرق

مديرية أوقاف أسوان

2. على زين العابدين – البصيلية بحري