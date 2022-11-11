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الأوقاف تفتتح 18 مسجدا في المحافظات اليوم.. تعرف عليها

كتب:

حبيبة فرج
10:22 ص | الجمعة 11 نوفمبر 2022
المساجد في مصر - صورة أرشيفية

المساجد في مصر - صورة أرشيفية

تشهد محافظات مصر المختلفة، اليوم الجمعة، افتتاح 18 مسجدا، تنوعت بين المساجد الجديدة والصيانة والإحلال والتجديد، ليصل العدد الإجمالي إلى افتتاح 343 مسجدا على مستوى الجمهورية على مدار 4 أشهر، تضمنت 275 مسجدا جديدا أو إحلال وتجديد، و68 مسجد صيانة. 

مساجد الإحلال والتجديد

وجاءت خريطة افتتاحات المساجد على النحو التالي: 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: 

مديرية أوقاف البحر الأحمر  

1. أد الديت – قرية أد الديت 

مديرية أوقاف القليوبية 

2. الأربعين – الشموت – بنها ثان 

مديرية أوقاف الفيوم 

3. الفاروق – الهجان – مركز طامية 

4. جابر الغابي – الغرق- إطسا 

مديرية أوقاف المنوفية

5. الرحمة – عزبة حمدان – سمادون- أشمون 

6. التوبة – عزبة الخياطين – الشهداء 

7. السلام – سمان - الباجور 

8. التقوى- كفر سرسمون- الشهداء 

مديرية أوقاف المنيا 

9. سالم خليفة – مهدية 

10. حمزة بن عبدالمطلب – الصمايدة – منشأة الدهب البحرية 

11. التقوى – عزبة الحلواني – دير السنقورية – بني مزار 

مديرية أوقاف أسوان  

12. القنان- قرية القنان – البصيلية بحري 

مديرية أوقاف كفر الشيخ 

13. أبوبكر الصديق – العقارية – سيدي سالم شرق 

مديرية أوقاف الدقهلية  

14. برهام سلامة – عزبة برهام سلامة – بلقاس 

15. البساتين – الستاموني – بلقاس 

مساجد التوسعة والصيانة 

ثانيًا: مسجد التوسعة والتطوير: 

مديرية أوقاف القاهرة  

1. السيدة رقية – ش الأشراف من ميدان السيدة نفيسة بجوار السيدة سكينة 

 ثالثًا: مسجدا الصيانة: 

مديرية أوقاف القليوبية 

 1. الجديد (الساحة) – شبين القناطر شرق 

مديرية أوقاف أسوان  

2. على زين العابدين – البصيلية بحري 

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