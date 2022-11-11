فصل التيار الكهربائي 5 ساعات عن مناطق بحي الجناين بالسويس غدا

أعلن حي الجناين بمحافظة السويس، فصل التيار الكهربائي غدا عن عدد من مناطق القطاع الريفي الواقعة داخل نطاق الحي، بسبب أعمال الصيانة على أن يعود التيار بعد انتهاء تلك الصيانة.

موعد فصل التيار بالقطاع الريفي بالسويس

وتضمن البيان الصادر عن حي الجناين بمحافظة السويس ،أن فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق الحي بسبب إجراء صيانة في لوحة الكهرباء بالقطاع الريفي غداً السبت 12 نوفمبر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، في إطار الصيانة الدورية التي تتم على المحولات واللوحات الكهربائية بنطاق الحي.

مناطق فصل التيار بسبب الصيانة

وذكر البيان أنه بسبب إجراء الصيانة في لوحة الكهرباء سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى أبو حسين وأبو عارف ، والمناطق الواقعة في زمام تلك القري وتم التنسيق بين الجهات الواقعة في أماكن التأثر بقطع التيار من وحدات صحية وأفران ومستشفيات بتجهيز المولدات الكهربائية البديلة لمواصلة تقديم الدور المنوط بها لأهالي المنطقة.