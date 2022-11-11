الطقس في شرم الشيخ اليوم.. مشمس ودرجات حرارة معتدلة

يسود طقس مشمس في مختلف أرجاء مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث يتحول الطقس إلى لطيف ليلاً، مما يُزيد من استمتاع زوار مدينة السلام من جميع أنحاء العالم بالتزامن مع قمة المناخ COP 27، فيما يهتم الجميع بحالة الطقس في شرم الشيخ خلال الأسبوع المقبل.

وفي هذا الصدد تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس في شرم الشيخ، اليوم الجمعة، فضلاً عن درجات الحرارة طوال الأسبوع، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

طقس شرم الشيخ في الشتاء

ويتميز طقس شرم الشيخ في الشتاء، بأنّه معتدل مما يجذب السياح إليها من جميع أنحاء العالم، ويجعلهم يتوافدون عليها طوال الشتاء.

ويسود اليوم الجمعة طقس مشمس في مختلف الأرجاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 26 درجة، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 21 درجة، فيما تبلغ نسبة الرطوبة 43%، وسرعة الرياح 17 كيلو متر في الساعة وتتخذ إتجاهاً شمالياً، بينما تظهر هبات الرياح بين الحين والآخر، وتبلغ سرعتها 22 كم/س.

طقس شرم الشيخ الأسبوع المقبل

وفيما يخص حالة الطقس في شرم الشيخ الأسبوع المقبل، فإنّه سيسود طقس مشمس في أيام محددة بينما يكون غائم جزئياً في أيام أخرى بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها كالتالي:

السبت: يسود طقس مشمس وتبلغ درجة الحرارة العظمى 28 بينما الصغرى 21 درجة.

الأحد: يسود طقس مشمس، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21 درجة.

الإثنين: يسود طقس غائم جزئياً وتسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21 درجة.

الثلاثاء: يسود طقس مشمس طوال اليوم لطيفاً في المساء حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

الأربعاء: تشهد مدينة شرم الشيخ طقس غائم جزئياً وتسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

الخميس: يسود طقس غائم جزئياً وتبلغ درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

الجمعة: يسود طقس غائم جزئياً وتبلغ درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21 درجة.

أمطار في شرم الشيخ

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنّه غير متوقع سقوط أمطار على مدن محافظة جنوب سيناء خلال اليوم والأيام المُقبلة.