الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض الحرارة ليلا.. تسجل 14 درجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا، حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس بارد على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشارت الأرصاد، في بيان صادر عنها، إلى أن الطقس سيكون معتدلا خلال ساعات النهار، بداية من السواحل الشمالية، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى بين 25-28 درجة.

وأشارت الأرصاد إلى استمرار تكون السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وجنوب الوجه البحري، وتصل خفيفة إلى القاهرة الكبرى، كما يسود طقس غائم على جميع مدن الجمهورية عدا محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال حالة الطقس اليوم الثلاثاء.

درجات الحرارة الثلاثاء 8 نوفمبر

وعن درجات الحرارة المتوقعة حتى مطلع الأسبوع المقبل فقد جاءت كالتالي:-

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأربعاء 9 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس الموافق 10 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة الجمعة الموافق 11 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة السبت الموافق 12 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17.