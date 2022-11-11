حالة الطقس اليوم الجمعة.. أمطار وأجواء خريفية على أغلب الأنحاء

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر الجاري، إذ يسود طقس خريفي معتدل ومستقر على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد .

وأكدت «الأرصاد»، أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على أماكن متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع فرصة أمطار خفيفة على «حلايب - شلاتين - مرسى علم».

درجات الحرارة اليوم الجمعة

ووفق بيان «الأرصاد»، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة 26 والصغرى 18، الوجه البحري العظمى 26 والصغرى 18، السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 17، جنوب سيناء العظمى 29 والصغرى 20، شمال الصعيد العظمى 27 والصغرى 15، جنوب الصعيد العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت الموافق 12 -11-2022، تصل الصغرى في القاهرة الكبرى لـ26 والصغرى 17، الوجه البحري العظمى 26 والصغرى 17، السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 17، جنوب سيناء العظمى 29 والصغرى 20، شمال الصعيد العظمى 26 والصغرى 15، جنوب الصعيد العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة الأحد المقبل

وتصل درجات الحرارة الأحد الموافق 13-11-2022، العظمى في القاهرة الكبرى العظمى 26 والصغرى 17، الوجه البحري العظمى 26 والصغرى 17، السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 18، جنوب سيناء العظمى 30 والصغرى 20، شمال الصعيد العظمى 27 والصغرى 15، وجنوب الصعيد العظمى 29 والصغرى 17.