انطلاق تجهيزات المرحلة الثانية لـ«كايرو بايك»: تمتد بين جامعتي القاهرة وعين شمس

أكدت محافظة القاهرة، أنّه بعد تفعيل المرحلة الأولى من مشروع «كايرو بايك»، تنطلق التجهيزات للمرحلة الثانية للمشروع، وتضم 250 دراجة وستمتد لإلى جامعة عين شمس ومنها إلى جامعة القاهرة، لتوفير الخدمة للطلاب، وإتاحة استخدام الدراجات أمام قطاع كبير من المواطنين والشباب؛ للحد من التلوث والتقليل من الزحام بالشوارع والمياديين، وتشجيع وسائل الانتقال الآمنة وسط البلد، والحد من استخدام وسائل النقل من السيارات الخاصة وخلافه.

المرحلة الأولى لمشروع كايرو بايك

وأشارت محافظة القاهرة، في تقرير إلى أنّ المرحلة الأولى لمشروع «كايرو بايك»، افتتحت بـ250 دراجة موزعة على 26 محطة، تضم مناطق وسط البلد منها محطات بميادين عبدالمنعم رياض، التحرير، الفلكي، محمد فريد، شارع عبد الخالق ثروت وغيرها، ليغطي شوارع وسط البلد وعابدين وميدان التحرير، حتى رمسيس وجاردن سيتي والزمالك.

مسار للدراجات

كما شهدت أعمال المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك تخطيط عدد من الشوارع بوسط البلد، ورسم مسار معزول بعرض من متر إلى مترين بها، ليتم تخصيصها للدراجات؛ ليسمح للمواطنين السير بهذه المسارات بعيدًا عن السيارات، وتم وضع حواجز بلاستيكية بارتفاع 50 سم تقريباً، تمنع دخول السيارات بمسار الدراجات، بطول 2 كيلومتر مرحلة أولى، وتمهيد مسار الدراجات مع اتخاذ إجراء قانوني من قبل المرور تجاه أى سيارة تخترق مسار الدراجات.

وأشارت محافظة القاهرة إلى الاتجاه لتوسيع مشروع «كايرو بايك» تدريجياً في أماكن أخرى فيما بعد حيث يتم التوريد وتشغيل المنظومة من خلال تحالف مع شركة مصرية رائدة هي شركة راسكوم الهندسية للبنية التحتية وشركة دنماركية لها سابق خبرة في أكثر من 70 مدينة حول العالم تضم شبكة من أكثر من 16000 دراجة، كما تسعى المحافظة؛ للاستفادة أيضا من التجارب العالمية في مجال النقل.

التطبيق الإلكتروني لمشروع كايرو بايك

وأوضحت أنّه يمكن لأي مواطن حجز دراجة من خلال التطبيق الإلكتروني لمشروع كايرو بايك حيث يحدد الشخص أقرب محطة له، وفور الدفع عبر الفيزا، وتأكيد الحجز يستطيع التحرك بها إلى أي مكان، كما يمكن الحجز أيضاً من خلال كارت شحن مسبق الدفع سيتم توفيره بالمركز الرئيسي للمشروع بميدان عبدالمنعم رياض.

وتبلغ قيمة تعريفة ركوب الدراجات للمواطنين جنيه واحد في الساعة وبحد أقصى 8 جنيه في اليوم، بينما تبلغ قيمة الساعة لطلاب الثانوي والجامعة 70 قرشا للساعة وبحد أقصى 8 جنيهات في اليوم، ويصل سعر الاشتراك السنوي للمواطن لـ600 جنيه، في حين يصل الاشتراك السنوي لطلاب الثانوي والجامعة لـ400 جنيه، ويسمح لجميع المواطنين اعتبارًا من عمر 16 عاما استخدام مشروع كايرو بايك.