«كايرو بايك»: تلقينا 4 آلاف طلب منذ تشغيل المشروع.. ونعمل على المرحلة الثانية

قال هانى أبو القمصان، مديرتشغيل مشروع كايرو بايك بالقاهرة، إن الإقبال على استخدام درجات المشروع من قبل المواطنين كبير جدًا، لافتًا إلى أن الشركة تلقت نحو 4 آلاف طلب من المواطنين منذ انطلاق المشروع فى 20 أكتوبر الماضى حتى الأن.

وأضاف «أبو القمصان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة ترد على الطلب المقدم إليها فى غضون 48 ساعة، موضحًا أن تكلفة العضوية تبلغ 100 جنيهًا، وتكلفة الساعة الإيجار جنيه، واليوم 8 جنيهات، إلى جانب عروض وتخفيضات للطلاب.

وسائل آمنة وصديقة للبيئة

وأوضح مدير المشروع أن كايرو بايك يحافظ على البيئة ويحد من التلوث، ويشجع الانتقال الآمن واستخدام وسائل انتقال آمنة وصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أنه جار العمل على تجهيز محطات المرحلة الثانية، إذ تبلغ كل محطات كايرو بايك 45 محطة مستهدف الانتهاء منها فى مناطق وسط البلد والزمالك وجاردن سيتى .

26 محطة فى المرحلة الأولى

وأعلنت محافظة القاهرة في وقت سابق، أن المرحلة الأولى من كايرو بايك تشمل 26 محطة، تضم 250 دراجة من إجمالى 500 محطة، وأنه على المواطنين الراغبين الاستفادة من خدمات المشروع تسجيل العضوية بكايرو بايك من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى من هنا.

وأوضحت المحافظة أنه بعد الدخول على الموقع، يتم الضغط على كلمة Subscribe المكتوبة باللون البرتقالي، ويسجل المواطن بياناته، وبعد لاطلاع على بنود التشغيل يتم الضغط على كلمة موافق، بعدها تصل رسالة على الهاتف بها توقيت استلام كارت العضوية، ودفع قيمة اشتراك عضوية دائم 100 جنيه، على أن يتم إعادة شحن الكارت من خلال مكتب الشركة أو مراكز الشحن فى محطات كايرو بايك، كما يوجد طريقة أخرى لاستخدام دراجات كايرو بايك عن طريق تنزيل التطبيق على الهاتف، والحصول على الدراجة عبر تمرير QR code، والدفع بالفيزا مباشرة .