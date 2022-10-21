خطوات تشغيل دراجات مشروع «كايرو بايك» وطريق الشحن

دخل مشروع كايرو بايك حيز التنفيذ على مرحلتين حيث انطلقت المرحلة الأولى بعدد250 دراجة موزعة على 26 محطة، وتضم المرحلة الثانية 250 دراجة بإجمالي 500 دراجة للمشروع بالكامل، تخدمها 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة والدراجات يتم تتبعها بنظام Gps، ويتم استخدامها بتطبيق الموبايل والكارت المدفوع مقدمًا بأسعار رمزية تبدأ من جنيه في الساعة.

استئجار الدراجات

وأكدت محافظة القاهرة، في تقرير لها، أنّ نظام مشاركة الدراجات في مشروع كايرو بايك هو تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات بجميع أنحاء وسط البلد في القاهرة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان "أ" ثم ترك الدراجة في مكان "ب".

تعليمات التشغيل من خلال الكارت المسبق الدفع

- التوجه إلى مكتب الاستعلامات التابع لمشروع كايرو بايك في ميدان التحرير أو من الموقع الإلكتروني http://cairobike.net.

- ملء استمارة الاشتراك والتسجيل للمراجعة وتأكيد الاشتراك.

- دفع رسوم استخراج الكارت المسبق الدفع به بيانات المشترك، ويتم استلامه خلال 48 ساعة، بعد الاطلاع على أصل تحقيق الشخصية.

- يمكن شحن الكارت من خلال مكتب الاستعلامات أو مراكز الشحن المتوفرة بجوار المحطات.

- يتم بدء الرحلة من خلال تمرير الكارت بماكينة الـpos الموجودة بالمحطات.

- يمكن إنهاء الرحلة في نفس المحطة أو من أي محطة أخرى بالتمرير على الماكينة.

- يمرر الكارت ملامسا منطقة الشحن حتى تظهر رسالة نجاح العملية على الشاشة.

- يتم إعادة شحن البطاقة كلما ظهرت رسالة عدم كفاية الرصيد على الشاشة.

- يراعى عدم تعرض كارت الشحن لمصادر حرارية أو مجال مغناطيسي قوي.

- يتم استبدال الكارت بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى لدى مكتب الاستعلامات.

- مراعاة الالتزام بقواعد وثيقة استخدام الدراجة.

تعليمات نظام الشتغيل

- فتح تطبيق «كايرو بايك» لرؤية مواقع المحطات والدراجات القريبة والمتاحة.

- باستخدام الهاتف، قم بالاتصال بالقفل عبر البلوتوث لفتح دراجتك.

- احتفط بدراجتك لمدة قصيرة أو طويلة، يمكنك فتح وقفل دراجتك كما تريد.

- احضر الدراجة إلى أقرب محطة متاحة في التطبيق، ثم قم بإنهاء الرحلة.